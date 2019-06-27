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РИА Новости

Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по украинским морякам

Вчера, 17:49
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© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ведомство имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту России по арестованным морякам.
Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский признался, что узнает о действиях министерства иностранных дел из интернета. Он попросил Климкина дать объяснения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 09:51
"Лучше бы извинились". Эксперт о заявлении Климкина по задержанным морякамУкраина отказывается рассматривать предложения РФ по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Киев понимает свою неправоту, но не хочет ее признать, отметил в эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
Министр в комментарии "Украинской правде" заявил, что украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины и не содержит "никаких политических моментов".
Он напомнил президенту, что МИД уполномочен вести дело арестованных моряков, также дела по международному трибуналу, и по другим судам.
После этого журналисты спросили главу украинской дипломатии о личном отношении к президенту Зеленскому. Он ответил, что не собирается "комментировать эмоции".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
23 июня, 20:27
"Давить Россию животом". В Сети высмеяли угрозы Климкина
По его словам, у него и главы государства есть тактические и стратегические разногласия по противодействию "российской агрессии". Климкин добавил, что считает невозможным помогать президенту при таких условиях.

Провокация украинских ВМС

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд врестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы. 17 апреля 2019
Вчера, 15:51
"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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