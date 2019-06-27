Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по украинским морякам

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ведомство имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту России по арестованным морякам.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский признался, что узнает о действиях министерства иностранных дел из интернета. Он попросил Климкина дать объяснения.

Министр в комментарии "Украинской правде" заявил, что украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины и не содержит "никаких политических моментов".

Он напомнил президенту, что МИД уполномочен вести дело арестованных моряков, также дела по международному трибуналу, и по другим судам.

После этого журналисты спросили главу украинской дипломатии о личном отношении к президенту Зеленскому. Он ответил, что не собирается "комментировать эмоции".

По его словам, у него и главы государства есть тактические и стратегические разногласия по противодействию "российской агрессии". Климкин добавил, что считает невозможным помогать президенту при таких условиях.

Провокация украинских ВМС

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд врестовал их и обвинил в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.