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РИА Новости

На Украине суд оштрафовал мужчину, съевшего бюллетень на выборах президента

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБюллетень во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка во Львове
Бюллетень во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Суд в Чернигове оштрафовал на 2,5 тысячи гривен (почти 100 долларов по курсу Нацбанка) мужчину, который съел избирательный бюллетень во время второго тура президентских выборов на Украине, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным пресс-службы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения прибыл в помещение одного из избирательных участков в Чернигове и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень. Как отмечается, мужчина зашел в кабину для тайного голосования и спрятал бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, он пытался бросить в урну для голосования. На выходе из помещения для голосования избирателя остановили члены участковой избирательной комиссии, он ничего лучшего не смог придумать, как съесть свой бюллетень.
"В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать за одного из кандидатов. Приговором суда он приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550 гривен", - говорится в сообщении.
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