На Украине суд оштрафовал мужчину, съевшего бюллетень на выборах президента

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Суд в Чернигове оштрафовал на 2,5 тысячи гривен (почти 100 долларов по курсу Нацбанка) мужчину, который съел избирательный бюллетень во время второго тура президентских выборов на Украине, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным пресс-службы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения прибыл в помещение одного из избирательных участков в Чернигове и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень. Как отмечается, мужчина зашел в кабину для тайного голосования и спрятал бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, он пытался бросить в урну для голосования. На выходе из помещения для голосования избирателя остановили члены участковой избирательной комиссии, он ничего лучшего не смог придумать, как съесть свой бюллетень.