Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T20:15Z
https://ria.ru/20190627/1555978264.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/111274/56/1112745692_0:132:3072:1860_1036x0_80_0_0_580a207ef643f5830f434181a2963f5c.jpg
РИА Новости
Культура

В финал конкурса Чайковского вышли три российских пианиста

Вчера, 20:15
2613
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкXV Международный конкурс имени П.И. Чайковского в Москве
XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В финал пианистов международного конкурса им. П.И. Чайковского вышли три представителя России, сообщается на официальном сайте конкурса.
Всего в третий тур вышли семь пианистов: Константин Емельянов (Россия), Андрей Шишкин (Россия), Алексей Мельников (Россия), Янь Тянсю (Китай), Александр Канторов (Франция), Мао Фудзита (Япония) и Кеннет Броберг (США).
По правилам конкурса каждый представил свою трактовку одного из фортепианных концертов Чайковского, но почти все выбрали Первый концерт си-бемоль минор. Вторым номером все, кроме Александра Канторова, выступающего за Францию, играли концерты Прокофьева или Рахманинова.
Жюри конкурса пианистов возглавляет Денис Мацуев.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и председатель оргкомитета конкурса "Grand Piano Competition" Денис Мацуев
Художественный руководитель и председатель оргкомитета конкурса Grand Piano Competition Денис Мацуев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Также в финале в своих номинациях представят Россию скрипач Сергей Догадин, виолончелистка Анастасия Кобекина, тромбонист Алексей Лобиков, тубист Федор Шагов, кларнетист Никита Ваганов и флейтист Матвей Демин.
Победителей жюри объявит вечером 27 июня.
XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского в этом году проходит в c 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге. Впервые в нем принимают участие исполнители на духовых инструментах.
Китайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
Вчера, 14:12
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
1600001
КультураМузыкаШоу-бизнесКонкурс имени П. И. ЧайковскогоСанкт-ПетербургНовости культурыДенис МацуевМосква
Рекомендуем
Китайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
РИА
Новости
Народный артист России Юрий Ошеров на вручении Золотого Арлекина
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Вадим Рабинович
В Раде возмутились реакцией Зеленского на инициативу Медведчука по Донбассу
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Директор Алибасова пояснил свои слова о том, что отравление было спектаклем
Так художник представил себе радиовсплеск, родившийся в галактике DES J2144-4054
Ученые впервые локализовали источник одиночных "радиосигналов пришельцев"
Инсулин в ампулах
Власти утвердили постановку инвалидности детям с инсулинозависимым диабетом
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Скрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
Сергей Стадлер оценил уровень скрипачей – финалистов конкурса Чайковского
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу отказался комментировать сообщения о назначении Евкурова своим замом
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Москве
В Москве простились с Аллой Покровской
Офис компании Яндекс
СМИ: хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс" и внедрили шпионский код
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния