В финал конкурса Чайковского вышли три российских пианиста

МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. В финал пианистов международного конкурса им. П.И. Чайковского вышли три представителя России, В финал пианистов международного конкурса им. П.И. Чайковского вышли три представителя России, сообщается на официальном сайте конкурса.

Всего в третий тур вышли семь пианистов: Константин Емельянов (Россия), Андрей Шишкин (Россия), Алексей Мельников (Россия), Янь Тянсю (Китай), Александр Канторов (Франция), Мао Фудзита (Япония) и Кеннет Броберг (США).

По правилам конкурса каждый представил свою трактовку одного из фортепианных концертов Чайковского, но почти все выбрали Первый концерт си-бемоль минор. Вторым номером все, кроме Александра Канторова, выступающего за Францию, играли концерты Прокофьева или Рахманинова.

Жюри конкурса пианистов возглавляет Денис Мацуев.

Также в финале в своих номинациях представят Россию скрипач Сергей Догадин, виолончелистка Анастасия Кобекина, тромбонист Алексей Лобиков, тубист Федор Шагов, кларнетист Никита Ваганов и флейтист Матвей Демин.

Победителей жюри объявит вечером 27 июня.