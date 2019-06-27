Шойгу пожелал выпускникам военных вузов "блестящей карьеры и веры в себя"

"Уважаемые выпускники, через месяц вам предстоит активно включиться в работу, на практике совершенствовать полученные знания и навыки, осваивать современное вооружение, искать новые формы подготовки личного состава. Уверен, что вы приложите все силы для выполнения задач, поставленных перед вооруженными силами верховным главнокомандующим", - сказал он на приеме в честь выпускников военных вузов, на котором присутствовал президент Владимир Путин.