Шойгу пожелал выпускникам военных вузов "блестящей карьеры и веры в себя"

Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".
Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".
Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.
Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.
Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.
Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.
Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.
Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.
На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.
На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.
Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.
Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.
В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.
В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.
Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.
Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.
Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.
Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.
Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.
Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.
Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.
Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.
Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".
Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.
Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.
Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.
На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.
Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.
В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.
Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.
Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.
Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.
Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.