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РИА Новости

Фото "челябинских" "Алых парусов" оказалось сделано в Хабаровском крае

Вчера, 09:38
10006
ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Фотография с "челябинского" праздника выпускников "Алые паруса", которая появилась в Сети и стала предметом шуток, сделана в поселке Охотск Хабаровского края, сообщила РИА Новости первый заместитель главы администрации района по социальным вопросам Светлана Ольшевская.
В соцсетях обсуждали фотографию выпускников с автомобилем, стилизованным под "Алые паруса". Пользователи Сети сравнивали ее с праздником в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что фотография сделана в Челябинске.
По словам Ольшевской, в Охотске ежегодно проходит праздник "Алые паруса. Белые ночи".
"Мы провожаем выпускников школ, которые уезжают из Охотского района учиться в другие города. У нас учебных заведений нет. Выпускников мало —– в этом году всего 17 человек", — рассказала она.
Чиновница добавила, что позволить себе праздник как в Петербурге администрация не может.
По ее словам, праздник готовили своими силами: жители поселка предоставили автомобиль и сами превратили его в парусник.
Также выпускники запустили в реку кораблики с желаниями и ели фирменные пончики со сгущенкой, которые по традиции готовят для них на этом празднике.
"Прямо на площади их пекли и угощали выпускников. Концерт тоже подготовлен своими силами, у нас прекрасные солисты, народная студия, выступали все поющие", — отметила Ольшевская.
На организацию праздника потратили две тысячи рублей — они пошли на покупку продуктов для приготовления пончиков.
Собеседница агентства также подчеркнула, что с каждым годом в районе становится все меньше выпускников: из тех, кто уезжает учиться в институты, домой возвращаются единицы.
Охотский район — самая северная территория Хабаровского края, относится к районам Крайнего Севера. Расположен вдоль побережья Охотского моря. На территории района всего 14 населенных пунктов. В Охотске живет около 3,3 тысячи человек.
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.

Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
1 из 10

Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.

Концерт на Дворцовой площади в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
2 из 10

В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.

Курсанты Нахимовского училища на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
3 из 10

Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, республики Карелия, Приморского края, Крыма.

Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
4 из 10

Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, республики Карелия, Приморского края, Крыма.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.

Девушки на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
5 из 10

Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.

Концерт на Дворцовой площади в рамках праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
6 из 10

В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан, и туристов.

Фейерверк на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
7 из 10

Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан, и туристов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

За огни в небе над Невой отвечают множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили - шоу получилось незабываемым!

Фейерверк на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
8 из 10

За огни в небе над Невой отвечают множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили - шоу получилось незабываемым!

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Конечно, самая долгожданная часть праздника - появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.

Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
9 из 10

Конечно, самая долгожданная часть праздника - появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в фотобанк

Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.

Фейерверк на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
10 из 10

Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.

© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Впервые корабль под алыми парусами в честь праздника прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась, но через четверть века была возрождена.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 10

В этом году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В этом году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, республики Карелия, Приморского края, Крыма.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Выпускники обычно не скрывают эмоций: от радости им трудно не начать танцевать.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В этом году сцену, на которой выступали артисты, сделали в виде сложной многоуровневой конструкции, которая трансформировалась в течение всего концерта.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан, и туристов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 10

За огни в небе над Невой отвечают множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений. По словам зрителей, усилия того стоили - шоу получилось незабываемым!

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Конечно, самая долгожданная часть праздника - появление брига "Россия" под алыми парусами, которое стало яркой кульминацией шоу и попало, наверное, на тысячи фотографий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.

© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
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