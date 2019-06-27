Фото "челябинских" "Алых парусов" оказалось сделано в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Фотография с "челябинского" праздника выпускников "Алые паруса", которая появилась в Сети и стала предметом шуток, сделана в поселке Охотск Хабаровского края, сообщила РИА Новости первый заместитель главы администрации района по социальным вопросам Светлана Ольшевская.

В соцсетях обсуждали фотографию выпускников с автомобилем, стилизованным под "Алые паруса". Пользователи Сети сравнивали ее с праздником в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что фотография сделана в Челябинске.

По словам Ольшевской, в Охотске ежегодно проходит праздник "Алые паруса. Белые ночи".

"Мы провожаем выпускников школ, которые уезжают из Охотского района учиться в другие города. У нас учебных заведений нет. Выпускников мало —– в этом году всего 17 человек", — рассказала она.

Чиновница добавила, что позволить себе праздник как в Петербурге администрация не может.

По ее словам, праздник готовили своими силами: жители поселка предоставили автомобиль и сами превратили его в парусник.

Также выпускники запустили в реку кораблики с желаниями и ели фирменные пончики со сгущенкой, которые по традиции готовят для них на этом празднике.

"Прямо на площади их пекли и угощали выпускников. Концерт тоже подготовлен своими силами, у нас прекрасные солисты, народная студия, выступали все поющие", — отметила Ольшевская.

На организацию праздника потратили две тысячи рублей — они пошли на покупку продуктов для приготовления пончиков.

Собеседница агентства также подчеркнула, что с каждым годом в районе становится все меньше выпускников: из тех, кто уезжает учиться в институты, домой возвращаются единицы.