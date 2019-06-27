Россия поможет Таджикистану укрепить армию на фоне угроз из Афганистана

БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходящих от международных террористов в Афганистане, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг в Бишкеке на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

"Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан", - сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата российского Совета безопасности.

Как отмечают специалисты, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований и от возвращающихся из Сирии и Ирака в страны исхода боевиков.

Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.

Для противодействия терроризму у границ стран ОДКБ нужно сполна задействовать потенциал российской базы "Кант", располагающейся в Киргизии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в конце апреля в Бишкеке на переговорах с начальником Генштаба Вооружённых сил Киргизии генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым.