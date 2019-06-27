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РИА Новости

Россия поможет Таджикистану укрепить армию на фоне угроз из Афганистана

Вчера, 09:18
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БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходящих от международных террористов в Афганистане, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг в Бишкеке на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.
"Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан", - сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата российского Совета безопасности.
Члены движения Талибан, Афганистан
24 декабря 2018, 08:00
Откуда ждать нового удара террористов
Как отмечают специалисты, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований и от возвращающихся из Сирии и Ирака в страны исхода боевиков.
Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.
Для противодействия терроризму у границ стран ОДКБ нужно сполна задействовать потенциал российской базы "Кант", располагающейся в Киргизии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в конце апреля в Бишкеке на переговорах с начальником Генштаба Вооружённых сил Киргизии генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым.
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ОДКБ.
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АфганистанТаджикистанНиколай ПатрушевВ мире
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