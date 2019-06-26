Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T19:34Z
https://ria.ru/20190626/1555948097.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152812/45/1528124512_0:0:658:370_1036x0_80_0_0_7c8085ed2c381a540c72850e01e91364.jpg
РИА Новости

Решение ПАСЕ по России идет вразрез с политикой санкций, отметила Матвиенко

Вчера, 19:34
898
© Фото : пресс-служба главы КНДРВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба главы КНДР
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы решение о восстановлении полномочий делегации РФ идет вразрез с санкционной политикой в отношении России.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 19:26
Матвиенко отметила роль главы ПАСЕ в восстановлении полномочий России
"По своей сути, это такой первый серьезный шаг, идущий вразрез с санкционной политикой, которая проводилась в отношении России на протяжении последних пяти лет. И мы прекрасно помним, что стало поводом для отстранения тогда наших парламентариев от полноценной работы в Страсбурге", - сказала Матвиенко журналистам.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
2410005
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий призвал ПАСЕ оценить поведение делегации Украины
РИА
Новости
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Британия хочет осенью опротестовать полномочия российской делегации в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко отметила роль главы ПАСЕ в восстановлении полномочий России
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев прокомментировал восстановление полномочий России в ПАСЕ
Лента
новостей
Здание Совета Европы в Страсбурге
Украинская делегация покинула ПАСЕ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
В ПАСЕ Россия будет работать конструктивно, заявила Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала решение ПАСЕ по России торжеством здравого смысла
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий считает возможным вернуться к вопросу о взносах в Совет Европы
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой прокомментировал возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ отклонила поправку, которая мешала вернуть России полномочия
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" может остановить импорт газа для закачки в ПХГ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Участие России в ПАСЕ не будет простым, заявил Слуцкий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21Центр по киберугрозам рассказал, откуда ведется большинство атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Лента новостейМолния