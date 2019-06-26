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РИА Новости

Матвиенко назвала решение ПАСЕ по России торжеством здравого смысла

Вчера, 19:28
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала решение ПАСЕ восстановить полномочия делегации РФ торжеством здравого смысла.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 19:26
Матвиенко отметила роль главы ПАСЕ в восстановлении полномочий России
"Жесткая, последовательная российская позиция о недопустимости дискриминации национальных делегаций получила поддержку двух уставных органов Совета Европы - Комитета министров и, теперь, Парламентской ассамблеи. Внесены соответствующие изменения в регламент. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла", - заявила спикер Совфеда.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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