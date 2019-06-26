Матвиенко назвала решение ПАСЕ по России торжеством здравого смысла

ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

"Жесткая, последовательная российская позиция о недопустимости дискриминации национальных делегаций получила поддержку двух уставных органов Совета Европы - Комитета министров и, теперь, Парламентской ассамблеи. Внесены соответствующие изменения в регламент. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла", - заявила спикер Совфеда.