В Петербурге приняли закон о расширении льгот блокадникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду на заседании одобрили поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, которые позволяют получать льготы тем, кто родился или проживал в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев, сообщает пресс-служба городского парламента.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что к нему обратились ветераны с предложением приравнять граждан, проживших в городе во время блокады менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленинграда. Он поддержал это предложение.

"В соответствии с принятым документом дополнительные меры социальной поддержки за счет средств городского бюджета предоставляются всем, кто родился и жил в блокадном Ленинграде вне зависимости от срока пребывания. Речь идет о праве на бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, ежемесячных денежных выплатах и доплатах, а также льготах на проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем дополнительных льгот фактически равен размерам социальной поддержки, которая сегодня предоставляется гражданам, имеющим статус "Житель блокадного Ленинграда".