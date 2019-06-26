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РИА Новости

В Петербурге приняли закон о расширении льгот блокадникам

Вчера, 19:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду на заседании одобрили поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, которые позволяют получать льготы тем, кто родился или проживал в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев, сообщает пресс-служба городского парламента.
Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что к нему обратились ветераны с предложением приравнять граждан, проживших в городе во время блокады менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленинграда. Он поддержал это предложение.
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"В соответствии с принятым документом дополнительные меры социальной поддержки за счет средств городского бюджета предоставляются всем, кто родился и жил в блокадном Ленинграде вне зависимости от срока пребывания. Речь идет о праве на бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, ежемесячных денежных выплатах и доплатах, а также льготах на проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объем дополнительных льгот фактически равен размерам социальной поддержки, которая сегодня предоставляется гражданам, имеющим статус "Житель блокадного Ленинграда".
Ранее сообщалось, что изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Для получения льгот гражданам, в настоящее время проживающим в Петербурге, необходимо предоставить документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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