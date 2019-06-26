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РИА Новости

Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20 в Осаке

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянным членам Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту "двадцатки", а также двусторонних контактов на полях этого форума", - рассказал Песков.
Во встрече участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер СФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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