Ушаков назвал темы встречи Путина и Макрона на полях G20

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на полях G20 в Японии могут обсудить минский процесс по Украине с учётом действий нового руководства этой страны, а также ситуацию вокруг СВПД и Сирию, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Переговоры глав двух государств состоятся 28 июня в японской Осаке. Помощник президента РФ уточнил, что лидеры в ходе встречи обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.

"Россия и Франция оказывают содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, прежде всего, в рамках "нормандского формата" - Россия, Германия, Украина, Франция. Общепризнанная основа мирного процесса – минский комплекс мер, выработанный в 2015 году. Как представляется, обсуждение перспектив его дальнейшего выполнения пройдет с учётом действий нового руководства Украины", - сообщил Ушаков в среду.

Кроме того, планируется обсудить также ситуацию вокруг Ирана и обстановку в Сирии.

"Ожидается, что отдельное внимание президенты уделят ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы. Россию и Францию объединяют общие задачи – сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США и в регионе Персидского залива в целом", - подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что в центре регулярного обсуждения лидеров России и Франции – практические аспекты политического урегулирования в САР. Помощник российского лидера напомнил, что в октябре прошлого года в Стамбуле прошел четырёхсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие президенты России, Франции, Турции и федеральный канцлер Германии.

В пресс-службе Елисейского дворца РИА Новости подтвердили проведение встречи Макрона и Путина на полях саммита G20 в Японии.