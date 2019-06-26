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РИА Новости

Ушаков назвал темы встречи Путина и Макрона на полях G20

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на полях G20 в Японии могут обсудить минский процесс по Украине с учётом действий нового руководства этой страны, а также ситуацию вокруг СВПД и Сирию, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Переговоры глав двух государств состоятся 28 июня в японской Осаке. Помощник президента РФ уточнил, что лидеры в ходе встречи обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.
Владимир Путин
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"Россия и Франция оказывают содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, прежде всего, в рамках "нормандского формата" - Россия, Германия, Украина, Франция. Общепризнанная основа мирного процесса – минский комплекс мер, выработанный в 2015 году. Как представляется, обсуждение перспектив его дальнейшего выполнения пройдет с учётом действий нового руководства Украины", - сообщил Ушаков в среду.
Кроме того, планируется обсудить также ситуацию вокруг Ирана и обстановку в Сирии.
"Ожидается, что отдельное внимание президенты уделят ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы. Россию и Францию объединяют общие задачи – сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США и в регионе Персидского залива в целом", - подчеркнул Ушаков.
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Он отметил, что в центре регулярного обсуждения лидеров России и Франции – практические аспекты политического урегулирования в САР. Помощник российского лидера напомнил, что в октябре прошлого года в Стамбуле прошел четырёхсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие президенты России, Франции, Турции и федеральный канцлер Германии.
Большая двадцатка в цифрах
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"Большая двадцатка" в цифрах
В пресс-службе Елисейского дворца РИА Новости подтвердили проведение встречи Макрона и Путина на полях саммита G20 в Японии.
"Мы подтверждаем, что президент Республики проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным", - сообщили в пресс-службе администрации французского лидера. У Макрона запланирован еще вряд встреч, которые будут подтверждены в ближайшее время, отметил собеседник агентства.
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Эммануэль МакронЮрий УшаковБольшая двадцаткаВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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