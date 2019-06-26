В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрелов за сутки

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один наш защитник погиб и один получил ранения", - сказал Безсонов.