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РИА Новости

В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрелов за сутки

Вчера, 16:27
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один наш защитник погиб и один получил ранения", - сказал Безсонов.
По его слова, также ранена жительница Донецка. Безсонов добавил, что в результате обстрелов повреждено семь домов в Докучаевске, Коминтерново и Горловке.
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
Вчера, 14:20
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