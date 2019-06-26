Ушаков анонсировал подписание коммерческих соглашений с Японией

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Япония планируют подписать ряд документов по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Синдзо Абэ в Осаке 29 июня, в их числе будут и "очень интересные коммерческие соглашения", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Они (документы - ред.) сейчас согласовываются, но будут некоторые интересные, в том числе весьма интересные коммерческие соглашения", - сказал Ушаков.