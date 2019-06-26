Глава Ленинградской области предложил лишать прав за превышение скорости

"Порядка 70% ДТП со смертельных исходом происходят по вине водителей, которые нарушают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, нарушают правила обгона. Поэтому мы предлагаем за нарушение скоростного режима ввести ответственность вплоть до лишения водительских прав при максимальных показателях нарушения скорости сроком до одного года", - сказал Дрозденко на заседании Госсовета.