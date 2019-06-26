Глава Ленинградской области предложил лишать прав за превышение скорости

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагает ввести лишение прав сроком до года водителей, серьезно превысивших скоростной режим.
"Порядка 70% ДТП со смертельных исходом происходят по вине водителей, которые нарушают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, нарушают правила обгона. Поэтому мы предлагаем за нарушение скоростного режима ввести ответственность вплоть до лишения водительских прав при максимальных показателях нарушения скорости сроком до одного года", - сказал Дрозденко на заседании Госсовета.
Сегодняшнее заседание государственного совета посвящено обсуждению вопросов развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения", - сообщала пресс-служба президента РФ.
Госсовету предшествовал двухдневный семинар на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорском районе Подмосковья, где руководители регионов России рассмотрели ключевые вопросы развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевым дорожным проектом государства в текущем политическом цикле является нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным Минтранса, в настоящее время завершается контрактация по объектам дорожной деятельности текущего года в рамках проекта. Так, на 19 июня контракты заключены на 5,5 тысячи объектов, что составляет 89,2%.