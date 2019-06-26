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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В КПРФ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 26 июн – РИА Новости. Белгородские коммунисты не согласны со словами митрополита о гибели на войне безбожников и видят в них "притягивание фактов за уши".
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео, в котором митрополит Иоанн рассуждает о Великой Отечественной войне, ее жертвах и победителях опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии в YouTube.
"Тут явное притягивание каких-то фактов за уши… У кого есть статистика о том, сколько человек было крещеных, сколько некрещеных? Говорить о том, что 60% жертв - все некрещеные были, и именно из-за этого их покарала кара господа бога, это крайне неправильно, некрасиво. Мы, естественно, с этим несогласны", - сказал РИА Новости первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов.
По его словам, только членам КПСС запрещалось креститься, однако остальные люди были крещены по традиции. Он добавил, что в армии служили представители всех верований многоконфессиональной страны.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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Религия и мировоззрениеВеликая Отечественная война (1941-1945)КПРФРоссияОбщество
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