В КПРФ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

"Тут явное притягивание каких-то фактов за уши… У кого есть статистика о том, сколько человек было крещеных, сколько некрещеных? Говорить о том, что 60% жертв - все некрещеные были, и именно из-за этого их покарала кара господа бога, это крайне неправильно, некрасиво. Мы, естественно, с этим несогласны", - сказал РИА Новости первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов.