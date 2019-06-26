"Военторг" запустил интернет-аптеку для доставки лекарств в гарнизоны

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Компания "Военторг" открывает военную интернет-аптеку для доставки медикаментов в отдаленные гарнизоны, сообщили РИА Новости в компании.

"АО "Военторг" совместно с ЕАPТЕКА.RU объявило о запуске нового проекта. В рамках данного сотрудничества на торгово-складских площадях АО "Военторг", расположенных на территориях воинских частей, появятся аптечные пункты под брендом "ВОЕНТОРГ-ЕАPТЕКА.RU", - сказали в компании в ходе форума "Армия-2019".

Там уточнили, что благодаря этому проекту военнослужащие и члены их семей смогут воспользоваться сервисом бронирования более 50 тысяч лекарств и товаров для здоровья через сайт, а также мобильное приложение.

В "Военторге" сообщили, что новые форматы оказания услуг развиваются в рамках исполнения поручения министра обороны РФ Сергея Шойгу по организации продажи военнослужащим и членам их семей продуктов питания по доступным ценам, повышению их социальной защищенности и улучшению торгово-бытового обслуживания на территории воинских частей.