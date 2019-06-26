Самый молодой депутат ГД поддержал идею снизить возраст совершеннолетия

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Идея снизить возраст совершеннолетия в РФ должна быть поддержана, Государственная дума может провести специальный круглый стол по этому вопросу с участием экспертов в этой области, заявил самый молодой депутат нижней палаты парламента Василий Власов.
Ранее глава ведомства Александр Бугаев в интервью РИА Новости рассказал, что сегодня в РФ можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Он подчеркнул, что вопрос о законодательном смещении возраста зрелости с 18 лет до более молодого возраста является комплексным.
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"Я считаю, что мы должны идти по пути прогрессивного мира. Мы знаем, что в Европе во время Brexit право голосования было у ребят и девушек с 16 лет. То, что касается меня, как самого молодого депутата Государственной думы, я считаю, что эта инициатива Росмолодежи должна быть поддержана, мы должны провести большой круглый стол, куда пригласим экспертов в этой сфере, и обсудить, не настало ли то время, чтобы в России снизить возраст совершеннолетия", - заявил Власов журналистам.
Говоря о негативной реакции сенатора Екатерины Лаховой на данное предложение, депутат подчеркнул, что не поддерживает позицию Совета Федерации. Он напомнил, что уже вносил в Госдуму законопроекты о снижении возраста для получения некоторых преференций, в частности права голосования с 16 лет и возможности быть избранным с 16 лет на муниципальных выборах, однако Госдума эти законодательные инициативы отклонила.