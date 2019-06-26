Самый молодой депутат ГД поддержал идею снизить возраст совершеннолетия

Подростки все чаще предпочитают в каникулы не бездельничать, а устроиться на работу. Большинство взрослых порывы эти одобряют. Но как соблюсти золотую середину между желанием детей заработать и соблюдением законодательства?

Дань моде или жажда независимости? Почему подростки рвутся работать Подростки все чаще предпочитают в каникулы не бездельничать, а устроиться на работу. Большинство взрослых порывы эти одобряют. Но как соблюсти золотую середину между желанием детей заработать и соблюдением законодательства?

"Я считаю, что мы должны идти по пути прогрессивного мира. Мы знаем, что в Европе во время Brexit право голосования было у ребят и девушек с 16 лет. То, что касается меня, как самого молодого депутата Государственной думы, я считаю, что эта инициатива Росмолодежи должна быть поддержана, мы должны провести большой круглый стол, куда пригласим экспертов в этой сфере, и обсудить, не настало ли то время, чтобы в России снизить возраст совершеннолетия", - заявил Власов журналистам.