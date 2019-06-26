Александр Бугаев: сейчас есть тенденция к снижению возраста совершеннолетия

День молодежи отмечается в России 27 июня. В преддверии национального праздника глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев рассказал в интервью РИА Новости о том, как в XXI веке меняются подходы к работе с молодежью, почему сегодня назрел вопрос об изменении возраста совершеннолетия, и что должно быть в законе о молодежной политике.

– Насколько на сегодняшний день можно говорить о реализации "Стратегии развития молодежной политики до 2025 года" – документа, утвержденного правительством России в 2014 году? Актуальны ли для современной молодежной политики сформулированные там цели и задачи?

– "Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 года" принималась несколько лет назад. Конечно же, все это время жизнь на месте не стоит. Она поменялась, и, прежде всего, поменялись запросы у молодых людей, потому что мы все видим прекрасно, как развивается мир, те возможности, которые сейчас перед молодыми людьми открыты. Меняются методы и способы реализации основных направлений, изначально заложенных в "Стратегии".

На сегодняшний день одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике – это создание социальных лифтов (причем не только кадровых), которые дают возможность для реализации молодежи. Далее, сегодня активно позиционирует себя добровольчество, волонтерское движение, ставшее в хорошем смысле слова мейнстримом не только в молодежной политике, но и в принципе в социальных процессах. Это беспрецедентно, это по-настоящему черта нашего времени. По оценке социологических служб, сейчас у нас в стране 14 миллионов добровольцев и волонтеров. И мы тоже, конечно, свою деятельность корректируем с учетом запроса общества на участие в волонтерском движении.

Подходы к работе с молодежью меняются, откликаясь на вызовы времени и запросы молодежи. Один из крайне актуальных вопросов, стоящих сейчас перед нами, – вопрос социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

За то время, которое существует "Стратегия", поменялись и вызовы. Еще одна беспрецедентная, но в негативном смысле, черта нашего времени – появление так называемых "групп смерти", "скулшутинга", что, разумеется, накладывает свой серьезный негативный оттенок на жизнь наших молодых сограждан.

Все эти направления были не столь актуальны на момент составления "Стратегии", но сегодня они становятся одними из первостепенных.

– Чего не хватает в молодежной политике на сегодняшний день?

– В современной России молодежной активности и молодежи уделяется огромное внимание. Такого не было никогда за всю историю, это полноценная характеристика эпохи. Те ресурсы, которые сейчас у нас есть, они были совершенно не представимы еще несколько лет назад. Достаточно сказать, что только грантовый конкурс Росмолодежи в 2019 году – это 2,6 миллиарда рублей.

Чего еще не хватает в молодежной политике? Безусловно, необходимо совершенствование нормативо-правовой базы. Еще один важный аспект – инфраструктура молодежной политики, то есть создание в стране объектов для молодежи. Проблема заключается в том, что в каких-то регионах инфраструктура осталась с советских времен, у кого-то не осталось ничего, где-то удалось за время, прошедшее с момента распада СССР, создать новую инфраструктуру. И в этой связи у нас как на диаграмме: где-то пики, где-то провалы. И нам необходимо, конечно, здесь транслировать лучшие региональные практики, опыт. Во многом, этими вопросами занимается рабочая группа Госсовета РФ "Молодежная политика", возглавляет которую губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

– Важная часть работы с молодежью сегодня реализуется через проведение форумов. Какие новые тенденции вы замечаете за многолетний опыт форумной кампании? Что нового ожидает участников молодежных форумов в 2019 году?

– Форумы – это профильные истории, это работа с сообществами молодых людей. Молодежь сегодня очень разная. Если еще 10-15 лет назад мы могли выделить несколько молодежных субкультур, то сейчас каждый молодой человек – это субкультура. Если вы сейчас спросите молодого человека, какую музыку он слушает, конкретного стиля он не назовет. А еще несколько лет назад – лет десять – точно бы назвал. Потому что каждый молодой человек – это отдельный мир. И, исходя из этого, нужно создавать возможность для самореализации. Форумы направлены, прежде всего, на это.

Важную роль здесь играет и наш Всероссийский конкурс молодежных проектов. На данный момент у нас прошел первый этап заочного грантового конкурса, нам нем было беспрецедентного много заявок: почти девять тысяч. Сейчас у нас проходит этап очных грантовых конкурсов на форумах – федеральных, окружных, профильных. В этом году мы приняли решение значительную часть средств из нашего грантового фонда распространять именно на форумах. Потому что на форумах реализуется прямая коммуникация молодого человека с экспертом, который оценивает его проект. Для нас это важно, потому что мы заботимся в первую очередь о прозрачности процесса и понимаем, что очная защита и для молодежи, и для экспертов – еще один способ больше понять суть проекта, пообщавшись и ответив на вопросы, возможность дать более верную оценку и понять перспективу развития молодежной инициативы. Но это и для ребят очень важно, потому что они тут же видят обратную связь с экспертом. И приезжая на форум, они имеют возможность получить поддержку тех людей, проектов, инициатив, которые у них есть.

Посредством форумов мы также решаем задачу духовно-нравственной поддержки молодежи. Так, Росмолодежь проводит всероссийские форумы молодых семей, там тоже предусмотрены гранты для лучших социально значимых инициатив. Крайне важно, что в 2019 году комплекс мероприятий по данному направлению включает в себя также мероприятия окружного уровня. Так при поддержке Росмолодежи с 4 по 8 июля 2019 года в Хабаровском крае состоится первый Окружной форум молодых семей Дальнего Востока, направленный на формирование сообщества молодых семей округа.

В сфере нравственного развития молодых людей мы также готовы к системному взаимодействию с мировыми религиями. Так, на сегодняшний день синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви Московского патриархата обратился к нам с инициативой по привлечению своих спикеров и экспертов к участию во Всероссийской молодежной форумной кампании. Мы, в свою очередь, поддержали данное обращение, так как участие экспертов от Русской православной церкви будет способствовать духовному становлению молодежи, а также укреплению российской гражданской идентичности.

– Чего не хватает в законодательном регулировании молодежной политики? В каких доработках нуждается закон о молодежной политике?

– Молодежная политика – это с одной стороны отрасль, а с другой стороны – срез. Молодежь представлена во всех сферах человеческой деятельности. К реализации государственной политики в отношении такой огромной и разобщенной категории граждан, объединенной по возрастному признаку, должны быть привлечены все органы исполнительной власти на федеральном, региональном, местном и муниципальном уровнях.

Есть вопросы, которые требуют нормативно-правового регулирования, поэтому, безусловно, необходим соответствующий закон. Но я уже неоднократно говорил: этот закон не должен быть пустым и декларативным. На мой взгляд, необходимо в первую очередь четко понимать ответ на вопрос: для чего может быть нужен этот документ? Я уверен, там не должно быть просто прописано определение понятия "молодой человек", здесь нам достаточно "Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года". Но есть много вопросов, не решенных для отрасли. Это вопрос, связанный со статусом работника органа государственной молодежной политики, – он не настолько высок, как бы нам хотелось. Это вопросы, связанные с финансированием деятельности работников отрасли. Но все эти внутренние вопросы не должны закрывать основного – пользы для конкретных людей. Иначе просто нас не поймет общество, а мы не можем себе позволить быть не понятыми.

Вместе с тем я уверен, что на данный момент общество приходит к необходимому консенсусу по этому вопросу, такого давно не было.

– Расскажите о новых тенденциях в международном сотрудничестве на молодежном треке.

– Приоритетное направление на международном молодежном треке для нас – это работа с нашими друзьями и партнерами из стран СНГ. В этой связи у нас в этом году уже проведено и будет проведено достаточно много совместных двусторонних молодежных мероприятий и обменов, таких как, например, наши отношения в рамках проведения российско-киргизских и российско-казахских молодежных мероприятий.

Росмолодежь также организует проведение "молодежных" дней в рамках международных форумов, участие в которых принимают первые лица страны. Так, в апреле мы провели российско-таджикский молодежный форум на полях официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Россию.

Активно развиваются российско-киргизское сотрудничество, российско-таджикское, российско-узбекские молодежные мероприятия, которые мы проводим на пространстве СНГ. Отдельная тематика – взаимодействие с нашими партнерами из Белоруссии. В июле запланировано участие 100 молодых делегатов в молодежном дне IV Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге, в сентябре – аналогичное мероприятие с Узбекистаном, а в ноябре текущего года проведем насыщенные дискуссии с молодежью Казахстана в Омске.

Другой абсолютный приоритет двусторонних взаимоотношений для нас – это российско-китайские отношения. Мы активно обмениваемся делегациями в формате "сто на сто" молодых лидеров с Китайской народной республикой. Развивается система российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов. Также развиваются российско-индийские молодежные обмены, российско-вьетнамские.

– Как вы относитесь к инициативе смещения границ возраста детства в верхнюю сторону? Что вы думаете об изменении нижнего порога возраста зрелости?

– На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. В связи с этим, конечно, уходит вниз возраст взросления. Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать. Я пока не готов сказать, назрел ли именно сейчас момент для законодательного изменения возраста зрелости, для смещения его, скажем, с 18 лет до более молодого возраста. Но сама тенденция очевидна, и нам с этим жить. Точно так же как и вопрос изменения границы возраста в другую сторону, в верхнюю.