Володин подарил Зюганову на юбилей труды Ленина

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду поздравил главу КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием, отметив его роль в политической жизни России.

"Единая Россия" вас любит, а как же! Если при таких-то оппонентах "Единая Россия" имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь", - ответил с иронией спикер Госдумы на шутку лидера коммунистов. Зюганов перед этим заметил, что Володина могут уличить в пропаганде идей КПРФ из-за поздравления.