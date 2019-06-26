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РИА Новости

Володин подарил Зюганову на юбилей труды Ленина

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду поздравил главу КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием, отметив его роль в политической жизни России.
"Счастья, здоровья, удачи!", - пожелал спикер ГД.
Также Володин презентовал лидеру коммунистической партии труды Владимира Ленина.
"Единая Россия" вас любит, а как же! Если при таких-то оппонентах "Единая Россия" имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь", - ответил с иронией спикер Госдумы на шутку лидера коммунистов. Зюганов перед этим заметил, что Володина могут уличить в пропаганде идей КПРФ из-за поздравления.
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГосдума РФВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановРоссияОбщество
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