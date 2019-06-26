МГД обсудит с ОП вопрос об отмене электронного голосования в случае взлома

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгордума исследует вопрос об отмене эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в столичный парламент, если хакерам удастся взломать систему, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Мосгордума исследует вопрос об отмене эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в столичный парламент, если хакерам удастся взломать систему, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Twitter

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов направил обращение к председателю Мосгордумы с просьбой о консультации по вопросу отмены электронного голосования в случае неоднократного взлома системы хакерами.

"Юридический вопрос - если хакерам удастся несколько раз взломать платформу, может ли Москва, несмотря на закон, отказаться от эксперимента по электронному голосованию?" - пояснил Венедиктов РИА Новости.

Шапошников, в свою очередь, сообщил, что запросил справку у государственно-правового управления Мосгордумы.

"Встречу с Алексеем Алексеевичем планируем на начало будущей недели", - написал он.

Спикер столичного парламента отметил, что Мосгордума готова проконсультировать Общественную палату по всем правовым вопросам, относящимся к эксперименту по электронному голосованию на выборах в городской парламент.

Во вторник Венедиктов на заседании Совета ОП сообщил, что первое тестирование системы электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсоветов, итоги голосования будут подведены 11 июля, а с 11 по 22 июля хакерам будет предложено взломать систему.

Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).