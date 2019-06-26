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РИА Новости

МГД обсудит с ОП вопрос об отмене электронного голосования в случае взлома

Вчера, 12:31
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© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгордума исследует вопрос об отмене эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в столичный парламент, если хакерам удастся взломать систему, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Twitter.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов направил обращение к председателю Мосгордумы с просьбой о консультации по вопросу отмены электронного голосования в случае неоднократного взлома системы хакерами.
"Юридический вопрос - если хакерам удастся несколько раз взломать платформу, может ли Москва, несмотря на закон, отказаться от эксперимента по электронному голосованию?" - пояснил Венедиктов РИА Новости.
Шапошников, в свою очередь, сообщил, что запросил справку у государственно-правового управления Мосгордумы.
Электронная платформа Активный гражданин
25 июня, 15:52
В Москве 10 июля пройдет первый запуск системы электронного голосования
"Встречу с Алексеем Алексеевичем планируем на начало будущей недели", - написал он.
Спикер столичного парламента отметил, что Мосгордума готова проконсультировать Общественную палату по всем правовым вопросам, относящимся к эксперименту по электронному голосованию на выборах в городской парламент.
Во вторник Венедиктов на заседании Совета ОП сообщил, что первое тестирование системы электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсоветов, итоги голосования будут подведены 11 июля, а с 11 по 22 июля хакерам будет предложено взломать систему.
Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в 8 сентября. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
Программирование
25 июня, 16:58
Награду за взлом системы тестового электронного голосования увеличили
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Алексей ШапошниковМосковская городская думаМоскваПолитика
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