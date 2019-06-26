Врачи рассказали о состоянии двух военных, пострадавших при ЧП в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 26 июн - РИА Новости. Двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии после ЧП на арсенале в городе на юге Казахстана, сообщил в среду заместитель министра обороны республики Тимур Дандыбаев.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых двое военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.
"Двое военнослужащих, как мы уже сказали, погибли, еще двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, другие - порядка 9 человек - получили небольшие повреждения, не угрожающие жизни и здоровью", - сообщил Дандыбаев на пресс-конференции.