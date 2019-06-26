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РИА Новости

Военные потушили два пожара после начала взрывов в военчасти в Казахстане

08:48
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 26 июн – РИА Новости. Военная пожарная команда войсковой части в Арыси (в Туркестанской области на юге Казахстана) сумела погасить два очага пожара уже после начала детонации боеприпасов, сообщил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.
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В среду на пресс-конференции в Нур-Султане замминистра рассказал о том, как разворачивались события в момент чрезвычайного происшествия утром в понедельник. По его данным, дым на территории арсенала наблюдатель на пожарной вышке заметил в 09.00 (06.00 мск).
"Командир арсенала полковник Нурмахамбетов, согласно инструкции, с пожарной командой организовал тушение пожара, но огонь перекинулся на хранилище с реактивными снарядами, которые стали взрываться и создали реальную угрозу пожарным командам", - рассказал Дандыбаев.
Согласно инструкции, командир арсенала дал команду на эвакуацию личного состава и членов их семей. "При этом сам с офицерами остался на территории части для принятия дальнейших мер и организации охраны ее объектов. Эвакуация военнослужащих и членов их семей была проведена короткие сроки – в течение 40 минут", - отметил заместитель министра.
По его данным, после этого произошла детонация двух хранилищ с инженерными боеприпасами. "Но, несмотря на запрет, воинская пожарная команда арсенала, используя гусеничную пожарную технику, смогла потушить пожары на второй и третьей технической территориях", - сообщил замминистра.
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