Депутат Рады заявил о завершении "похода Украины в Европу"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что для Украины "поход в Европу закончился".

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что страна отзывает посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.

"Поход в Европу закончился. <...> Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций", — написал Рабинович в фейсбуке во вторник.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.