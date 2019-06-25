Депутат Рады заявил о завершении "похода Украины в Европу"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что для Украины "поход в Европу закончился".
Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что страна отзывает посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
"Поход в Европу закончился. <...> Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций", — написал Рабинович в фейсбуке во вторник.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014-го была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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