Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T20:10Z
https://ria.ru/20190625/1555911332.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:150:3077:1880_1036x0_80_0_0_b94761e74e914c5cff98a3db1da0ec5d.jpg
РИА Новости

Депутат Рады заявил о завершении "похода Украины в Европу"

Вчера, 20:10
32336
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что для Украины "поход в Европу закончился".
Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что страна отзывает посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 18:37
Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова
"Поход в Европу закончился. <...> Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций", — написал Рабинович в фейсбуке во вторник.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 16:17
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014-го была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Ще не вмерла
Вчера, 15:53
Ще не вмерла
8220183811
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Тереза Мэй
Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские заявления Мэй
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Лента
новостей
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Журналист Los Angeles Times объяснил, почему американцам нужно ехать в Крым
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Эксперт прокомментировал заявления украинских делегатов в ПАСЕ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Город Батуми
Турецкая экспансия: кто и как на самом деле скупает Грузию
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров приветствовал позицию Франции по нападению на силовиков в Грозном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
Лента новостейМолния