Украина запретила ввоз еще двух книг из России

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения на Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, запрещен ввоз книги Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" и книги Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241".

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.