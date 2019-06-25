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РИА Новости

Украина запретила ввоз еще двух книг из России

Вчера, 19:33
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
"Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения на Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.
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На Украине в 2019 году запретили ввоз более 400 тысяч книг из России
В частности, запрещен ввоз книги Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" и книги Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241".
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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