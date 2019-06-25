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РИА Новости

Глава Карачаево-Черкесии назначил сенатора вместо Арашукова

Вчера, 16:53
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© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиКрым Казаноков
Крым Казаноков
© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти региона.
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В соответствии с Федеральным Законом «О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации» подписал Указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики. #россия #советфедерации #карачаевочеркесия #темрезов #кчр09 #кчр

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

Глава республики в Instagram выразил уверенность в том, что Казаноков сосредоточится на решении актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Карачаево-Черкесией.
В начале февраля 2016 года Казанокова уже назначали сенатором от КЧР. В сентябре того же года на этом посту его сменил Рауф Арашуков.
В 2017 году Казанокова избрали депутатом думы Черкесска.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
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Карачаево-Черкесская республикаСовет Федерации РФРашид ТемрезовПолитика
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