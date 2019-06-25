Глава Карачаево-Черкесии назначил сенатора вместо Арашукова

ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти региона.

Глава республики в Instagram выразил уверенность в том, что Казаноков сосредоточится на решении актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Карачаево-Черкесией.

В начале февраля 2016 года Казанокова уже назначали сенатором от КЧР. В сентябре того же года на этом посту его сменил Рауф Арашуков.

В 2017 году Казанокова избрали депутатом думы Черкесска.