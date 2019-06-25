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РИА Новости

ПСБ нарастил портфель кредитов предприятиям ОПК почти до 250 млрд рублей

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтделение Промсвязьбанка. Архивное фото
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк нарастил портфель кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса почти до 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"У нас портфель оборонно-промышленного комплекса растёт, сейчас он составляет почти 250 миллиардов рублей - это разные сферы, разные отрасли военной промышленности", - сказал в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

Глава банка напомнил, что согласно стратегии, банк заберёт на сопровождение до 70% всего гособоронзаказа. "На данный момент мы сопровождаем около 40%", - добавил он.
Фрадков также подчеркнул, что банк наращивает свои возможности не только в оборонном секторе, но и в корпоративном направлении, в секторе МСП и розничных продуктах.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Вчера, 14:29
ПСБ ожидает получить капитал в рамках передачи кредитов ОПК до конца года
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019", участие в котором примут делегации из 120 стран.
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