Сенатор: Россия не вернется к выполнению ДРСМД из-за угроз НАТО

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия не вернётся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за попыток угроз со стороны НАТО, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придётся ответить "мерами", если Россия не вернётся к выполнению договора.

"Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса", - заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что РФ может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.

Сенатор подчеркнул, что в отказе от размещения ракет США в Восточной Европе должно быть заинтересовано прежде всего само НАТО.