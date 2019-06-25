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РИА Новости

Сенатор: Россия не вернется к выполнению ДРСМД из-за угроз НАТО

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия не вернётся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за попыток угроз со стороны НАТО, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придётся ответить "мерами", если Россия не вернётся к выполнению договора.
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"Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса", - заявил Джабаров.
Он подчеркнул, что РФ может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона.
Сенатор подчеркнул, что в отказе от размещения ракет США в Восточной Европе должно быть заинтересовано прежде всего само НАТО.
"В случае нанесения удара по нашей территории этими ракетами, страны, их разместившие, автоматически становятся мишенью для ответного удара. Так что НАТО пусть лучше подумает о своей безопасности", - подчеркнул он.
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФЙенс СтолтенбергСШАНАТОРоссияВ мире
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