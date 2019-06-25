Украина намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий.

"Но, зная настрой комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются", — написал представитель украинской делегации Борислав Береза на своей странице на Facebook .

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется.

Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. В Госдуме сказали, что это то, чего Москва добивалась "долгие четыре года".

подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. После этого Россиязаявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Чтобы оспорить ее, нужны голоса 30 парламентариев от пяти национальных делегаций. Украинская насчитывает 12 человек. Однако не исключена поддержка других членов ассамблеи.

В украинской делегации заявили , что готовы покинуть ПАСЕ, "если россиян восстановят без всяких условий".

В 2014 году Россию лишили основных полномочий в организации в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы. Недавно ПАСЕ представила резолюцию о возвращении России прав.