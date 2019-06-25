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РИА Новости

Украина намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Вчера, 09:35
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© Фото : Council of Europe / Candice ImbertCессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
Cессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий.

"Но, зная настрой комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются", — написал представитель украинской делегации Борислав Береза на своей странице на Facebook.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется.
Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. В Госдуме сказали, что это то, чего Москва добивалась "долгие четыре года".
После этого Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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Чтобы оспорить ее, нужны голоса 30 парламентариев от пяти национальных делегаций. Украинская насчитывает 12 человек. Однако не исключена поддержка других членов ассамблеи.
В украинской делегации заявили, что готовы покинуть ПАСЕ, "если россиян восстановят без всяких условий".
В 2014 году Россию лишили основных полномочий в организации в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы. Недавно ПАСЕ представила резолюцию о возвращении России прав.
В некоторых странах это вызвало недовольство. Киев и Лондон предложили более 200 поправок к проекту о восстановлении России, однако в организации приняли только одну.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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