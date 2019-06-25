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РИА Новости

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Вчера, 04:15
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.
Парламентская ассамблея Совета Европы
Вчера, 02:00
Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат санкциям
"Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет... пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года", - говорится в документе.

Заявка на подтверждение полномочий

Российская делегация подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, члены ПАСЕ стали заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые вынесли на рассмотрение более 200 поправок с целью затянуть принятие резолюции. "Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - добавил вице-спикер Госдумы.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
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Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться санкций против российской
Толстой отметил, что докладчица по резолюции Петра де Суттер, пригласившая делегацию Россию к участию в июньской сессии ПАСЕ, проявила нечеловеческое терпение, объясняя свою позицию "по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".
При этом в российской делегации не исключают, что полномочия новой делегации могут быть опротестованы во вторник.
"Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация России снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий при процедуре их подтверждения", - указал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
По его словам, любые ограничения деятельности российской делегации являются неприемлемыми.

Реакция на принятие резолюции

Парламентская ассамблея Совета Европы заняла конструктивную позицию и пошла по пути полной имплементации заявления комитета глав МИД о равноправии всех делегаций, отметил Слуцкий.
"Запрет на введение санкций на их право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее - это, чего добивалась долгих четыре года российская сторона", - сказал парламентарий.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
24 июня, 21:15
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
По его словам, принятые изменения в регламент защищают фундаментальные права всех национальных делегаций, а не только открывают путь России в ПАСЕ.
В свою очередь, де Суттер отметила, что при обсуждении ее доклада было много эмоций.
"Некоторые верят, что это неправильное решение, некоторые, что хорошее... как Совет Европы мы должны думать о будущем", - рассказала она.

Ситуация с участием России в ПАСЕ

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму.
Комитет министров Совета Европы 17 мая выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.
Сенатор Алексей Пушков
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62129219179
Обсудить 57
Возвращение России в ПАСЕПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
А как же, это командировочные, на халяву за счёт государства потусоватся. Их будут там оплёвывать а они нам расскажут как они героически борятся. Плевать надо было на эту ПАСЕ, не хотят они слышать, а пригласили только из-за взносов.
25 июня, 07:33
Моджахед Иванович
7410108
ПАСЕ, это просто клуб поболтать, он ни чего не решает, и зачем он нужен за такие денежки не понятно, давно считал его просто пивбаром, где модно поговорить о том, о сем.. не более.
25 июня, 07:51
Павел Анатольевич Павел анатольевич
6940014
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