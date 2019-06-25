ПАСЕ проголосовала за возвращение России

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник, передает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

"Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет... пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года", - говорится в документе.

Заявка на подтверждение полномочий

Российская делегация подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, члены ПАСЕ стали заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые вынесли на рассмотрение более 200 поправок с целью затянуть принятие резолюции. "Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - добавил вице-спикер Госдумы.

Толстой отметил, что докладчица по резолюции Петра де Суттер, пригласившая делегацию Россию к участию в июньской сессии ПАСЕ, проявила нечеловеческое терпение, объясняя свою позицию "по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".

При этом в российской делегации не исключают, что полномочия новой делегации могут быть опротестованы во вторник.

"Мы не исключаем, что 25 июня, когда делегация России снова войдет в зал заседаний Дворца Совета Европы, может быть поднят вопрос о пересмотре полномочий при процедуре их подтверждения", - указал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, любые ограничения деятельности российской делегации являются неприемлемыми.

Реакция на принятие резолюции

Парламентская ассамблея Совета Европы заняла конструктивную позицию и пошла по пути полной имплементации заявления комитета глав МИД о равноправии всех делегаций, отметил Слуцкий.

"Запрет на введение санкций на их право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее - это, чего добивалась долгих четыре года российская сторона", - сказал парламентарий.

По его словам, принятые изменения в регламент защищают фундаментальные права всех национальных делегаций, а не только открывают путь России в ПАСЕ.

В свою очередь, де Суттер отметила, что при обсуждении ее доклада было много эмоций.

"Некоторые верят, что это неправильное решение, некоторые, что хорошее... как Совет Европы мы должны думать о будущем", - рассказала она.

Ситуация с участием России в ПАСЕ

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму.