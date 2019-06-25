Украина готова покинуть ПАСЕ в случае возвращения России

"Оруэлловская реальность: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила ... Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня", - написал он в Facebook.

В понедельник вечером в ПАСЕ до полуночи обсуждается проект доклада, который среди прочего предлагает российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.