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РИА Новости

Украина готова покинуть ПАСЕ в случае возвращения России

01:47
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украине нечего делать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия российской делегации там восстановят без всяких условий, написал глава украинской делегации Владимир Ариев.
"Оруэлловская реальность: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила ... Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня", - написал он в Facebook.
В понедельник вечером в ПАСЕ до полуночи обсуждается проект доклада, который среди прочего предлагает российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
Парламентская ассамблея Совета Европы
Вчера, 21:15
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