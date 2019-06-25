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РИА Новости

Цыганская правда: почему цыгане сбежали из Чемодановки

Вчера, 08:50
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
АХТУБИНСК (Астраханская обл.), 25 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Около 40 человек из села Чемодановка - в основном женщины с маленькими детьми - переехали в город Ахтубинск в Астраханской области, где их приютили родственники. Пока мужчины из цыганского клана остаются под арестом в Пензенской области, женщины пытаются наладить быт на новом месте и надеются, что когда-нибудь смогут вернуться домой.
Массовая драка между представителями цыганской общины и коренным населением Чемодановки, по данным полиции, произошла 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. В понедельник 17 июня региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки.

Своих не бросили

На автостанции Ахтубинска корреспондента РИА Новости встречает старший местного клана Алексей Юрченко. Самостоятельно добраться до домов, где разместили беглых цыган из Чемодановки, возможности нет: Алексей не назвал адреса. О том, где живет теперь его родня, лучше никому не знать в целях безопасности, объясняет он.
"В соцсетях, в интернете пишут всякое, угрожают расправиться с ними. Не надо, чтобы в Ахтубинске, да и не только, знали, где именно они живут. Если их и отсюда выгонят, идти им совсем некуда. А ведь приехали ко мне в основном маленькие дети и женщины", - говорит Алексей.
В Ахтубинске живет около 200 цыган, все они из клана Юрченко. По словам Алексея, представителей других кланов в город они не пускают, иначе не будет порядка.
"В этом случае нужно несколько баронов, чтобы держать всех под контролем и обеспечивать порядок. Я не барон. Баронами были мой дядя и отец, они уже умерли. Я пока не готов, это очень большая ответственность, и это звание надо заслужить", - рассказывает Юрченко.
Въезд в Чемодановку
22 июня, 08:00
Чемодановка готовится к возвращению бежавших цыган в село
Зона ответственности Алексея сейчас и так увеличилась. После конфликта в Чемодановке к нему приехали 43 человека, из них 25 детей, некоторым всего несколько месяцев, 14 женщин и четверо мужчин. Их всех необходимо обеспечить едой, одеждой, дать крышу над головой. По словам Алексея, встретили цыган в Ахтубинске не очень хорошо. "Всех переписали и велели никуда из дома не выходить, чтобы паники не было", - рассказывает он.
Алексей говорит, что семья - главная ценность для каждого цыгана, поэтому все его родные без колебаний согласились принять чемодановских беженцев.
"Мы работаем. Строим, на поле ходим. Сейчас сезон, работы хватает. Пусть платят 300 рублей в день, но если в семье 5-6 человек работают, то можно прокормиться. На местную власть не рассчитываем. Социальная поддержка в этом случае не доступна для цыган", - говорит Юрченко.

"Почему русские не пошли в полицию?"

Во внутреннем дворике частного дома на расстеленном ковре прямо на земле сидят несколько женщин старшего возраста, вокруг них полтора десятка детей. Несколько мужчин сидят в стороне у стены, в женский разговор не вмешиваются. Конечно, обсуждают произошедшее в Чемодановке. Среди них – Полина Мерзличенко. По ее словам, именно в ее дом по улице Кузнецова пришли разбираться коренные жители Чемодановки.
"Вы правду напишите! Ведь никто нас, цыган, слушать не хочет. Вот везде пишут, что пришло всего несколько человек русских, а цыган было 150-200 человек. Все было наоборот, русских было больше! У них в руках биты, бутылки были, топор у них был, они были нетрезвые", - рассказывает женщина.
В тот день муж Полины чинил забор, а она была дома со снохой и внуками. В дом ворвались мужчины и, по словам цыганки, потребовали, чтобы за 15 минут им нашли подростка, который приставал к кому-то на пруду.
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"А у нас в доме только маленькие дети. Говорили, что еще к какой-то беременной приставали или к девочкам. Ничего такого не было. И наших мальчишек не было на том пруду. А русские пришли в первый попавшийся цыганский дом. Если что-то произошло на пруду, почему не пошли в полицию? Почему не пошли в табор (в село Лопатки, где компактно проживали цыгане – ред.), чтобы опознать виновного? Зачем надо было собирать столько человек и громить наш дом. Конечно, мужчины стали защищать свою семью. Вы бы не стали? А мы с детьми убежали в лес", - говорит Полина.
По словам женщин, цыгане всегда мирно жили с русскими в Чемодановке, дети вместе ходили в школу. Серьезных конфликтов за почти 30 лет, а именно столько клан Юрченко жил в селе, никогда не было. Женщины уверены, что если бы их соседи сразу пошли в полицию, то трагедии можно было бы избежать.
В первый день после драки село охранял ОМОН, но потом бойцы уехали, и тогда цыганки сильно испугались за себя и своих детей.
"Мы же остались фактически одни. Мужей арестовали после драки. Со всех сторон кричали, что убьют детей. Еще и соседи говорили, чтобы мы уезжали, что люди из других городов собираются к нам, чтобы побить", - говорит Галина Юрченко.
Уезжали - кто на чем. Кто-то на машинах по 10-12 человек, а несколько женщин с детьми из семьи Юрченко уехали на автобусе.
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Несколько семей из Чемодановки разместились у родных в Астраханской области
"Нас посадили в автобус, везли огородами, дачами в сопровождении полиции. Сначала в один город, потом во второй. Ехали дня два, нам не разрешали выходить из автобуса, чтобы даже еду купить. Дети голодные, напуганные. Только тут в Ахтубинске родня накормила", - рассказывает Юрченко.
Всего, по информации СК, под стражей после массовой драки в Чемодановке находятся 28 человек, в том числе и подозреваемый в убийстве жителя села. То, что арестованы только цыгане, женщины считают несправедливым, ведь у конфликта две стороны.
"Надо, чтобы власть разобралась. Есть русская правда, цыганская правда. Сейчас русским верят, а нам нет. Надо, чтобы и к нам по закону относились, мы ведь российские люди", - говорит одна из самых старших женщина Алевтина Казаченко.

Хотим вернуться

На соседней улице в маленьком доме, в котором всего две комнаты, разместились еще семьи из Чемодановки – три женщины и 14 детей. Спать им приходится на полу и даже на кухне. Марина, у которой пятеро детей, младшему всего год, мечтает вернуться домой.
"У нас свой дом, огород, хозяйство. Покупали на материнский капитал. А сейчас мой муж в тюрьме. Кто детей кормить будет? Он работал, собирал металл и сдавал, я получала пособия за детей, худо-бедно жили. А теперь как? Как в школу дети пойдут? Конечно, домой хотим. Но вернемся или нет, это наши мужчины решат, как их отпустят", - вздыхает Марина.
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
"А еще у нас дома котики", - вмешивается в разговор пятилетняя Снежана. Она одета в красивое платье и туфли, которые явно ей большие. Вещи ей, как и другим детям, тоже собирали всем табором в Ахтубинске.
Хозяева дома, сами многодетные, пытаются наладить быт. Стирка, уборка, готовка и прочие хлопоты тут практически не прекращаются. Пока пили чай, пришли еще женщины, принесли два огромных пакета с хлебом.
"Купили в пекарне просроченный. Так дешевле", - говорит одна из них по имени Ирина.
Она собирается в Пензу - отвезти в СИЗО, где находятся ее свекр и муж, документы. "Я еду, даже не знаю, смогу ли увидеться с ними. Боюсь, конечно, за себя. Домой, в Чемодановку, заезжать поэтому не буду. А дети тут на родню останутся", - говорит женщина.
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Массовая драка в Пензенской областиПроисшествия
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