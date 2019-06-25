В МВД Казахстана рассказали о проверке в военной части, где произошло ЧП

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Нарушений при проверке военной части в Казахстане, где произошло ЧП, повлекшее гибель двух человек, не было, сообщил во вторник заместитель главы МВД республики Юрий Ильин.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.

"Проверка проводилась и ранее, нарушений, которые бы повлияли на данное происшествие на территории данной войсковой части, выявлено не было", - сказал Ильин журналистам.