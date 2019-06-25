Вернувшийся с МКС экипаж эвакуируют из аппарата корабля "Союз МС-11"

КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Спасатели открыли люк спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" и начали извлекать россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американку Энн Макклейн, вернувшихся на Землю после семимесячного полета на Международной космической станции (МКС), сообщает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск" МКС, сошел с орбиты, а его спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Спасатели открыли люк спускаемого аппарата корабля и по очереди вытаскивают из него космонавтов. Их ненадолго усадят в кресла для привыкания к земной гравитации, а затем отнесут в медицинскую палатку для снятия скафандров.

Позже на вертолетах космонавтов доставят в Караганду, откуда Кононенко самолетом подмосковного Центра подготовки космонавтов отправится на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн самолетом НАСА - в американский Хьюстон для прохождения послеполетной реабилитации.