Вернувшийся с МКС экипаж эвакуируют из аппарата корабля "Союз МС-11"

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.
Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.
К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.
К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.
Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.
Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.
После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.
После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.
Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.
Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.
После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.
После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.
Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".
Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".
Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.
Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.
Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.
К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.
Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.
После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.
Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.
После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.
Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".
Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.