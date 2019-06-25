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РИА Новости

Вернувшийся с МКС экипаж эвакуируют из аппарата корабля "Союз МС-11"

Вчера, 06:09
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Спасатели открыли люк спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" и начали извлекать россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американку Энн Макклейн, вернувшихся на Землю после семимесячного полета на Международной космической станции (МКС), сообщает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.
Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск" МКС, сошел с орбиты, а его спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
Спасатели открыли люк спускаемого аппарата корабля и по очереди вытаскивают из него космонавтов. Их ненадолго усадят в кресла для привыкания к земной гравитации, а затем отнесут в медицинскую палатку для снятия скафандров.
Позже на вертолетах космонавтов доставят в Караганду, откуда Кононенко самолетом подмосковного Центра подготовки космонавтов отправится на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн самолетом НАСА - в американский Хьюстон для прохождения послеполетной реабилитации.
Возвращение экипажа "Союза МС-11" на Землю
© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

Астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-11 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-58/59 недалеко от города Жезказган в Казахстане
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три - по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.
Международная космическая станция
24 июня, 23:38
Возвращающийся экипаж "Союза" попрощался с остающимися на МКС коллегами
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КосмосОлег КононенкоМеждународная космическая станцияРоссияКазахстанРИА Наука
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