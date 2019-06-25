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РИА Новости

Возвращение экипажа "Союза МС-11" на Землю

Вчера, 13:30
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Экипаж космического корабля "Союз МС-11", проработавший на Международной космической станции семь месяцев, вернулся на Землю. Первые кадры после приземления россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американки Энн Макклейн — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

Астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-11 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-58/59 недалеко от города Жезказган в Казахстане
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
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Космос - РИА НаукаФото
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