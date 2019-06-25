На Землю вернулся экипаж с МКС после семи месяцев полета

КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн — РИА Новости. В Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, передает корреспондент РИА Новости из центра управления полетами.

После приземления спасатели открыли люк аппарата и по очереди вытащили членов экипажа. Их ненадолго усадили в кресла для привыкания к земной гравитации, а затем отнесли в медицинскую палатку для снятия скафандров.

Позже на вертолетах их доставят в Караганду, откуда Кононенко самолетом подмосковного Центра подготовки космонавтов отправится на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн самолетом НАСА — в американский Хьюстон для прохождения послеполетной реабилитации.

Как сообщило НАСА, при возвращении экипажа на Землю с двигательной установкой "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация — отказал основной коллектор двигательной установки корабля. Это не повлияло на спуск с орбиты. В Роскосмосе эту информацию опровергли.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проработали на Международной космической станции семь месяцев — с декабря 2018 года.

Во время их полета на станции приняли беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon, состоялось пять выходов в открытый космос. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.