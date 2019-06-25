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РИА Новости

На Землю вернулся экипаж с МКС после семи месяцев полета

Вчера, 05:51
20519
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн — РИА Новости. В Казахстане приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, передает корреспондент РИА Новости из центра управления полетами.
После приземления спасатели открыли люк аппарата и по очереди вытащили членов экипажа. Их ненадолго усадили в кресла для привыкания к земной гравитации, а затем отнесли в медицинскую палатку для снятия скафандров.
Позже на вертолетах их доставят в Караганду, откуда Кононенко самолетом подмосковного Центра подготовки космонавтов отправится на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн самолетом НАСА — в американский Хьюстон для прохождения послеполетной реабилитации.
Выход в открытый космос
7 июня, 18:01
НАСА запускает программу частных пилотируемых полетов на МКС
Как сообщило НАСА, при возвращении экипажа на Землю с двигательной установкой "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация — отказал основной коллектор двигательной установки корабля. Это не повлияло на спуск с орбиты. В Роскосмосе эту информацию опровергли.
Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проработали на Международной космической станции семь месяцев — с декабря 2018 года.
Возвращение экипажа "Союза МС-11" на Землю
© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

Астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-11 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-58/59 недалеко от города Жезказган в Казахстане
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
Во время их полета на станции приняли беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon, состоялось пять выходов в открытый космос. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.
Сейчас на МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
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КосмосРоссияКазахстанРИА Наука
Популярные комментарии
Молодцы, добро пожаловать домой.
25 июня, 07:29
Вася Рабинович
1500001
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