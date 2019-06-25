Военная авиагруппа вылетела к месту посадки капсулы "Союз МС-11"

"Два вертолета Ми-8 вылетели с аэродрома "Байконур", два - из Караганды и восемь - из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолета Ан-12 и один Ан-26. Вертолеты доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в зону предполагаемой посадки в 140 километрах юго-восточнее города Жезказган", - говорится в сообщении.