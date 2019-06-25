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РИА Новости

Военная авиагруппа вылетела к месту посадки капсулы "Союз МС-11"

Вчера, 04:50
2430
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26 российского Центрального военного округа вылетели к месту предполагаемой посадки капсулы корабля "Союз МС-11" в степи Казахстана, сообщает округ.
Посадка спускаемого аппарата "Союза МС-11" запланирована на 05.48 мск вторника. На Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (НАСА) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).
"Два вертолета Ми-8 вылетели с аэродрома "Байконур", два - из Караганды и восемь - из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолета Ан-12 и один Ан-26. Вертолеты доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в зону предполагаемой посадки в 140 километрах юго-восточнее города Жезказган", - говорится в сообщении.
Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате.
Возвращение экипажа "Союза МС-11" на Землю
© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

Астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-11 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-58/59 недалеко от города Жезказган в Казахстане
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих округа, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.
Международная космическая станция
24 июня, 23:38
Возвращающийся экипаж "Союза" попрощался с остающимися на МКС коллегами
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