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РИА Новости

При ЧП на юге Казахстана пострадали более 70 человек

Вчера, 16:21
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НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. Число пострадавших из-за ЧП в воинской части на юге Казахстана превысило 70 человек, сообщил глава Национального координационного центра экстренной медицины Биржан Оспанов.

"На данный момент в городе Арыси после взрыва <…> 23 самообращения, 48 доставлены в клиники города Шымкента и города Ордабасы, 15 человек госпитализированы, из них двое госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое детей доставлены в областную детскую больницу", — рассказал Оспанов.

Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил об одном погибшем. Глава Туркестанской области уточнил, что в машину погибшего попал снаряд.
Сегодня на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы. Власти объявили в городе режим ЧС, жителей эвакуируют.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место вылетел глава Минобороны.
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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