При ЧП на юге Казахстана пострадали более 70 человек

НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. Число пострадавших из-за ЧП в воинской части на юге Казахстана превысило 70 человек, сообщил глава Национального координационного центра экстренной медицины Биржан Оспанов.
"На данный момент в городе Арыси после взрыва <…> 23 самообращения, 48 доставлены в клиники города Шымкента и города Ордабасы, 15 человек госпитализированы, из них двое госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое детей доставлены в областную детскую больницу", — рассказал Оспанов.
Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил об одном погибшем. Глава Туркестанской области уточнил, что в машину погибшего попал снаряд.
Сегодня на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы. Власти объявили в городе режим ЧС, жителей эвакуируют.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место вылетел глава Минобороны.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих".