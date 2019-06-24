При ЧП на юге Казахстана пострадали более 70 человек

"На данный момент в городе Арыси после взрыва <…> 23 самообращения, 48 доставлены в клиники города Шымкента и города Ордабасы, 15 человек госпитализированы, из них двое госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое детей доставлены в областную детскую больницу", — рассказал Оспанов.