На юге Казахстана один человек погиб из-за ЧП в воинской части

НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. Один человек погиб в результате ЧП в воинской части на юге Казахстана, сообщил в понедельник министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения. Власти региона сообщили о 31 пострадавшем. Возбуждено уголовное дело.