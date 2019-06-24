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РИА Новости

На юге Казахстана один человек погиб из-за ЧП в воинской части

Вчера, 16:01
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. Один человек погиб в результате ЧП в воинской части на юге Казахстана, сообщил в понедельник министр обороны Нурлан Ермекбаев.
Ранее пресс-служба Министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения. Власти региона сообщили о 31 пострадавшем. Возбуждено уголовное дело.
"Выражаю соболезнования семье погибшего", — сказал Ермекбаев в ходе брифинга, который в прямом эфире транслирует телеканал "Хабар 24".
По словам главы Туркестанской области, в машину погибшего попал снаряд.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
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