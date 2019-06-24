Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 46 человек

НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. Число пострадавших из-за ЧП в воинской части на юге Казахстана достигло 46 человек, сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

Сегодня на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы. Власти объявили в городе режим ЧС, жителей эвакуируют.