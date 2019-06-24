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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 46 человек

Вчера, 15:01
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. Число пострадавших из-за ЧП в воинской части на юге Казахстана достигло 46 человек, сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.
"Тридцать четыре пострадавших при ЧП в Арыси были госпитализированы в областную клиническую больницу Туркестанской области. Еще 12 человек с различными травмами самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 1 города Шымкента, среди них — пятеро детей", — рассказали Sputnik Казахстан в пресс-службе ведомства.
Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил об одном погибшем. Глава Туркестанской области уточнил, что снаряд попал в автомобиль жертвы.
Сегодня на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы. Власти объявили в городе режим ЧС, жителей эвакуируют.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место вылетел глава Минобороны.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих".
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