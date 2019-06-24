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РИА Новости

Зеленский уволил трех губернаторов

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных госадминистраций.
Как отмечается в указах, опубликованных на официальном сайте главы государства, Игорь Гундич, Александр Вельбивец и Алексей Муляренко освобождены от должностей в связи "с окончанием срока полномочий президента Украины".
Временно исполняющими обязанности губернаторов назначены Ярослав Лашгута в Житомирской области, Игорь Тимошенко в Ровенской области и Тарас Высоцкий — в Черкасской.
По конституции Украины губернаторов назначает и освобождает от должностей президент по представлению правительства.
Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель 10 июня заявила, что Зеленский настаивает на смене всех губернаторов в стране. Она добавила, что продолжается поиск профессионалов, которые возглавят обладминистрации.
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