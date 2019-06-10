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РИА Новости

Зеленский настаивает на смене всех губернаторов на Украине

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить всех губернаторов, однако пока речь идет о смене 13 глав областных государственных администраций, заявила в понедельник пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины одобрило проекты указов Зеленского об увольнении 13 председателей областных государственных администраций.
"На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13",- сказала Мендель, трансляцию вело агентство УНН.
По ее словам, процесс поиска профессионалов, которые могли бы возглавить областные госадминистрации продолжается.
Всего на Украине 24 области.
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