СК попросил суд продлить арест Арашукову на три месяца

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова до конца сентября, сообщили РИА Новости в суде.

"Следствие просит продлить срок содержания под стражей до 30 сентября экс-сенатору Рауфу Арашукову", — сказал собеседник агентства в суде.

Также поступил материал о продлении срока содержания под стражей его отцу Раулю Арашукову и его двоюродному брату Руслану Арашукову.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.