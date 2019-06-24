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РИА Новости

СК попросил суд продлить арест Арашукову на три месяца

Вчера, 14:36
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова до конца сентября, сообщили РИА Новости в суде.
"Следствие просит продлить срок содержания под стражей до 30 сентября экс-сенатору Рауфу Арашукову", — сказал собеседник агентства в суде.
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Арашуков хотел лишь "побить" советника президента КЧР, заявил свидетель
Также поступил материал о продлении срока содержания под стражей его отцу Раулю Арашукову и его двоюродному брату Руслану Арашукову.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Рауф Арашуков
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