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РИА Новости

Гоп-гоп. Шоу-бизнес захватывает украинскую Раду

Вчера, 08:00
19662
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
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Итак, Конституционный суд Украины признал-таки указ президента Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Верховную раду законным. Выборы, таким образом, состоятся через месяц, а партии уже представили избирателям списки кандидатов — кто первую десятку, а кто и сотню.
Что обращает на себя внимание? Обилие представителей шоу-бизнеса в самом широком смысле слова. Певцы, стендаперы, артисты преимущественно комического амплуа, модные художники, рестораторы, телеведущие и скандальные блогеры составляют значительную долю проходных частей списков. Молодые и старые, радикально забытые и занимающие первые строчки хит-парадов, уже игравшиеся в политику и абсолютные дебютанты — этот политический призыв прямо-таки расцвечен всеми цветами радуги в прямом и переносном смысле. Все, как прогнозировал великий пересмешник Пелевин, разве что прайс для клоунов больше не мелкий.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
21 июня, 11:46
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…Идея привлечения для участия в выборах и последующей политической деятельности армии представителей шоу-бизнеса широко распространена на просторах бывших советских республик и не может быть названа чисто украинским ноу-хау, но Ненька славится доведением любой идеи до логического абсурда. В свое время Юлия Тимошенко призвала на помощь батальоны "поющих трусов", и многие певцы и певицы неплохо укрепили свое материальное положение, топя за свою кандидатку.
Мода, заданная Тимошенко, прижилась и получила развитие. Представители шоу-бизнеса вскоре перестали удовлетворяться ролью пиар-обслуги и пожелали заниматься политикой непосредственно. В парламент гужом поперли поэты, артисты, модные пластические хирурги, победительницы Евровидения. Никто из них никакой славы на парламентских подмостках не снискал, никакими законопроектами не отметился, заседания Верховной Рады игнорировал, спеша конвертировать статус и возможности в рост личного благосостояния. Большинство из них покинули Раду досрочно — кто тихо, а кто и с пафосными заклинаниями, как Вячеслав Вакарчук, к которому мы еще вернемся.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
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Артисты и политики жили во взаимно приятном симбиозе, иногда потешая публику скандалами и промоутируя друг друга в меру собственных представлений о прекрасном. Артисты резко повышали собственную ликвидность и уровень капитализации, параллельно создавая дымовую завесу вокруг коррупционных махинаций политиков, те, в свою очередь, охотно исполняли роль покровителей муз.
Но именно с приходом в украинскую политику артиста разговорного жанра Зеленского в деле инкорпорирования шоу-бизнеса в управление страной произошел качественный скачок.
Петр Порошенко
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Еще только готовясь стать президентом, Владимир Александрович торжественно объявил: "Я могу сказать, как гражданин Украины, всем странам постсоветского пространства: "Посмотрите на нас, все возможно". Собственно, и до этого его воззвания целый ряд российских, грузинских, армянских и прочих оппозиционеров с упоением рассуждал о красоте украинских политических традиций и вечного карнавала. Демонстративность, стремление к эпатажу любой ценой, причудливая смена ролевых моделей и амплуа, постоянная заряженность на публичный скандал — все это почему-то в среде либерально настроенных граждан считается торжеством открытой состязательной демократии. Все возможно — значит, совок побежден, свободные люди могут хоть комика поставить президентом, хоть коня завести в парламент, войти хоть в НАТО, хоть в ЕС, и все дороги открыты, только успевай. И все это весело, легко, прикольно (любимое словечко Зеленского, кстати). Что, гражданская война и потери территорий не вписываются? Пренебречь, вальсируем дальше.
Апофеозом украинского политического карнавала и стало избрание на должность руководителя государства комика с нулевым политическим опытом. Именно этот факт Зеленский преподносит зрителям и болельщикам из постсоветских стран как некий образ желаемого будущего. И это, возможно, было бы логически обоснованно, если бы дебют артиста на посту главного менеджера страны давал хотя бы минимальные надежды на приведение страны в чувство. Да, авансом очарованные избиратели надеялись, что порядочный человек, к тому же наделенный таким важным качеством, как способность к самоиронии, настроен до основания разрушить старый мир коррупции, подлости, воинственности, ненависти, чтобы затем на обломках построить что-то более пригодное для жизни. Но нет — Зеленский не просто повторяет всю отвратительную риторику Порошенко, но ее усиливает. Он не только не прекратил обстрелы Донбасса, но и в очередной раз, по сути, дезавуировал основные положения Минских соглашений под звуки резко интенсифицировавшейся канонады.
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6 июня, 15:26
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Владимир Александрович содержательно, пожалуй, даже еще более пуст, чем его предшественники. На этом фоне формула "возможно все" как некий императив для сторонней публики приобретает вполне умозрительный, чтобы не сказать стыдный характер.
И вот тут на арену вступает группа поддержки: представители украинского шоу-бизнеса, в большинстве своем бессмысленного и беспощадного, но громкого и всегда готового к скандалам.
Кто же призван под знамена практически всех политических сил на этот раз? Назовем лишь несколько кандидатур. Славко Вакарчук, лидер популярного и в России "Океана Эльзы", уже ходивший в парламент с депутатским мандатом и откровенно проскучавший там год, чтобы потом хлопнуть дверью со словами:
"Политическая жизнь страны сузилась до безжалостной борьбы за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, а и национальные интересы. <...> При таких условиях единственный путь быть собой — это уйти". С тех пор все описанное Вакарчуком многократно усилилось, но сам певец решил, что теперь единственный путь — прийти снова и уже во главе собственной партии. Этому предшествовало довольно продолжительное целевое обучение в США, оплоте демократического невмешательства в выборы других стран. Оттуда Вячеслав вернулся вооруженным всем достоянием технологий нейролингвистического программирования и передовыми идеями обустройства Неньки, ни на йоту не отличающимися от основных принципов всего праворадикального украинского политикума, кроме разве что обещанной опции в виде легитимизации однополых браков.
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29 мая, 14:44
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В Раду идет и известная гражданам России Анастасия Приходько, выступавшая от имени России на Евровидении, а потом безо всякой паузы ударившаяся в русофобию в ее самом комическом изводе. Туда же навострился целый отряд комиков-стендаперов, несколько забытых пожилых певцов, группа блогеров.
Но основного внимания, разумеется, заслуживает батальон имени "95-го квартала". Зеленский обещал публике, среди прочего, решительную борьбу с кумовством, предполагающим рассадку на кормные и престижные должности родных и близких. Но тут же и показал, чего стоят эти обещания. Едва ли не весь состав его комик-группы стройными колоннами отправляется штурмовать парламент — кроме тех, кто уже получил высокие чиновничьи должности, например в СБУ и внешней разведке, а также на министерских постах.
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Вся эта карнавальная публика, разумеется, никаким законотворчеством заниматься не будет, у нее другая задача. Именно они должны облепить сахаром пресловутую лягушку, чтобы ее таки можно быть съесть. Именно им предстоит отвлекать внимание от коррупционных скандалов, рейдерских захватов, расчеловечивания неправильных сограждан, тотального нагнетания русофобии и агрессии.
И они непременно справятся. Дурной пример всегда заразителен, и этот не исключение.
Обустроит ли Украину Зеленский, непонятно, но то, что он выполнит сверхзадачу инфицирования мозгов соседних политических квазиэлит идеей веселого саморазрушения по известно где прописанным рецептам, — несомненно.
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