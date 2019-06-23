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РИА Новости
Туризм

Определены самые популярные летом автобусные маршруты

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЦентральный автовокзал в Москве
Центральный автовокзал в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Почти 80% билетов, купленных на поездки в междугородних автобусах, приходятся на внутрироссийские маршруты. Если прошлым летом желающих отправиться за границу таким транспортом было около 15%, то в этом году зарубежные направления выбирают уже 20% пассажиров, сообщает Туту.ру.
Эксперты проанализировали продажи билетов на автобусы на лето 2019 года (с датами поездок с 1 июня по 1 сентября). Полученные данные сравнивались с информацией за этот же период прошлого года.
Наиболее востребованы внутри страны рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. Далее идет маршрут Москва—Ростов-на-Дону и замыкает тройку Москва—Симферополь.
При этом на автобусы в Крым (Симферополь, Феодосию, Ялту, Севастополь) приходится чуть более 7% билетов. Рейсы из Москвы в Керчь и в Евпаторию этим летом не попали в десятку самых популярных. Переезд из Москвы в Керчь переместился с десятой на 17 строчку в списке самых популярных, а Москва—Евпатория - опустился с девятого места на 51.
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За границу на автобусе чаще всего российские путешественники едут на Украину, в Белоруссию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Молдавию, Казахстан и Грузию. Средний чек за год увеличился лишь на 50 рублей, до 1 856 рублей.
В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
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