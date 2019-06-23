Определены самые популярные летом автобусные маршруты

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Почти 80% билетов, купленных на поездки в междугородних автобусах, приходятся на внутрироссийские маршруты. Если прошлым летом желающих отправиться за границу таким транспортом было около 15%, то в этом году зарубежные направления выбирают уже 20% пассажиров, сообщает Туту.ру.

Эксперты проанализировали продажи билетов на автобусы на лето 2019 года (с датами поездок с 1 июня по 1 сентября). Полученные данные сравнивались с информацией за этот же период прошлого года.

Наиболее востребованы внутри страны рейсы из Москвы в Санкт-Петербург. Далее идет маршрут Москва—Ростов-на-Дону и замыкает тройку Москва—Симферополь.

При этом на автобусы в Крым (Симферополь, Феодосию, Ялту, Севастополь) приходится чуть более 7% билетов. Рейсы из Москвы в Керчь и в Евпаторию этим летом не попали в десятку самых популярных. Переезд из Москвы в Керчь переместился с десятой на 17 строчку в списке самых популярных, а Москва—Евпатория - опустился с девятого места на 51.

Средняя цена билета по стране - 1 226 рублей (летом 2018 года — 1 270 рублей).

За границу на автобусе чаще всего российские путешественники едут на Украину, в Белоруссию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Молдавию, Казахстан и Грузию. Средний чек за год увеличился лишь на 50 рублей, до 1 856 рублей.