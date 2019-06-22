В Приамурье глава сельсовета погибла во время пожара

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн - РИА Новости. Глава Натальинского сельсовета Благовещенского района Приамурья Татьяна Фомина погибла во время пожара, сообщает администрация района.

"Администрация Благовещенского района с глубоким прискорбием сообщает о трагическом уходе из жизни главы Натальинского сельсовета Татьяны Владимировны Фоминой и выражает искренние соболезнования родным, близким и жителям сельсовета", - говорится в сообщении.

Региональный главк МЧС уточняет, что данные о пожаре в селе Натальино поступили ночью в субботу, загорелась веранда одной из квартир частного двухквартирного жилого дома, оперативно на место прибыли пожарные.

"Через 19 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара веранда одной из квартир уничтожена огнём полностью, квартира повреждена огнём по всей площади. Погиб один человек (женщина, 1963 года рождения). Причина и виновник пожара устанавливаются",- сообщает ГУ МЧС по Амурской области.