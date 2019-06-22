Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T12:33Z
https://ria.ru/20190622/1555812472.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приамурье глава сельсовета погибла во время пожара

Вчера, 12:33
510
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн - РИА Новости. Глава Натальинского сельсовета Благовещенского района Приамурья Татьяна Фомина погибла во время пожара, сообщает администрация района.
"Администрация Благовещенского района с глубоким прискорбием сообщает о трагическом уходе из жизни главы Натальинского сельсовета Татьяны Владимировны Фоминой и выражает искренние соболезнования родным, близким и жителям сельсовета", - говорится в сообщении.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
Региональный главк МЧС уточняет, что данные о пожаре в селе Натальино поступили ночью в субботу, загорелась веранда одной из квартир частного двухквартирного жилого дома, оперативно на место прибыли пожарные.
"Через 19 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара веранда одной из квартир уничтожена огнём полностью, квартира повреждена огнём по всей площади. Погиб один человек (женщина, 1963 года рождения). Причина и виновник пожара устанавливаются",- сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Власти Благовещенского района отмечают, что погибшая Татьяна Фомина официально приступила к обязанностям главы Натальинского сельсовета 23 ноября 2018 года, "получив всестороннюю поддержку от односельчан, отдавших за ее кандидатуру свои голоса".
111320
Обсудить 0
Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
В Якутске бармена заподозрили в убийстве посетителя
Лента
новостей
Источник рассказал подробности ЧП с детьми на аттракционе в "Сокольниках"
Кадр из фильма Дылда
Фильм "Дылда" получил гран-при кинофестиваля "Зеркало"
Пальма-де-Майорка
Жители Пальма-де-Мальорки попросили власти ограничить число туристов
В Москве трое детей выпали из аттракциона
В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
В Забайкалье пять человек погибли в ДТП
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
Московский омбудсмен рассказал о семье, откуда изъяли детей
Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Дети, изъятые из московской квартиры, находятся в медучреждении
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
Лента новостейМолния