"Ленинградская симфония" Шостаковича прозвучит в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Легендарная "Ленинградская симфония" Дмитрия Шостаковича прозвучит в Концертном зале Мариинского театра 22 июня под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.

Создаваемая композитором в первые месяцы ВОВ (вначале в Ленинграде, а затем в эвакуации в Куйбышеве) симфония была впервые исполнена 5 марта 1942 года в Куйбышеве оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. 22 марта в том же исполнении Симфония №7 прозвучала в Москве, а затем была представлена в Новосибирске силами оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.

Честь ее первого исполнения в США 19 июня 1942 года выпала Артуро Тосканини. В течение только одного сезона симфония была исполнена на американском континенте 62 раза. А в первый послевоенный год симфония Шостаковича прозвучала практически во всех крупных городах Европы.

Но самым известным, вошедшим в историю, стало исполнение Симфонии в блокадном Ленинграде в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. За дирижерским пультом был тогда Карл Элиасберг.

Величественная музыка о противостоянии человечества насилию и тирании, машине зла и уничтожения обрела громкую устойчивую славу и имела колоссальную силу воздействия на современников. Сегодня, спустя почти 80 лет после премьеры, Ленинградская симфония продолжает свое победное шествие по миру.