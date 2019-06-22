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РИА Новости
Культура

"Ленинградская симфония" Шостаковича прозвучит в День памяти и скорби

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. 3 июня 2017
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Легендарная "Ленинградская симфония" Дмитрия Шостаковича прозвучит в Концертном зале Мариинского театра 22 июня под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.
Создаваемая композитором в первые месяцы ВОВ (вначале в Ленинграде, а затем в эвакуации в Куйбышеве) симфония была впервые исполнена 5 марта 1942 года в Куйбышеве оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. 22 марта в том же исполнении Симфония №7 прозвучала в Москве, а затем была представлена в Новосибирске силами оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.
Честь ее первого исполнения в США 19 июня 1942 года выпала Артуро Тосканини. В течение только одного сезона симфония была исполнена на американском континенте 62 раза. А в первый послевоенный год симфония Шостаковича прозвучала практически во всех крупных городах Европы.
Но самым известным, вошедшим в историю, стало исполнение Симфонии в блокадном Ленинграде в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. За дирижерским пультом был тогда Карл Элиасберг.
© Фото : официальный сайт мариинского театраКонцертный зал Мариинского театра
Концертный зал Мариинского театра
© Фото : официальный сайт мариинского театра
Концертный зал Мариинского театра
Величественная музыка о противостоянии человечества насилию и тирании, машине зла и уничтожения обрела громкую устойчивую славу и имела колоссальную силу воздействия на современников. Сегодня, спустя почти 80 лет после премьеры, Ленинградская симфония продолжает свое победное шествие по миру.
Также в этот вечер в программе концерта – оратория "О любви и ненависти" Софии Губайдулиной, российская премьера ко торой состоялась в Концертном зале Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева в ноябре 2018 года.
Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
Вчера, 02:27
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
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КультураМузыкаДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныЛенинградМариинский театрВалерий ГергиевСанкт-Петербург
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