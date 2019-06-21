Air France отказалась от полетов над Ормузским проливом

ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Французская авиакомпания Air France не совершает полеты над Ормузским проливом, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

"Облет Ормузского пролива. Самолеты Air France не летают над Ормузским проливом. Air France вместе с французскими и местными властями постоянно анализирует полетные зоны по всему миру, которые могут представлять риск. Этот анализ позволяет соответствующим образом адаптировать полетные планы и гарантировать высокий уровень безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.

В пятницу стало известно, что ряд авиакомпаний, в частности, KLM и Lufthansa, временно приостановили полеты над зоной.

Ранее управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.