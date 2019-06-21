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РИА Новости

Зоозащитники попросят Минприроды проследить за выпуском косаток

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Зоозащитники намерены обратиться в Министерство природных ресурсов и прокуратуру с просьбой проследить за транспортировкой и выпуском в Хабаровском крае косаток и белух из "китовой тюрьмы", сообщила РИА Новости председатель организации "Зоозащита–ДВ" Наталья Коваленко.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В пятницу грузовики прибыли в Хабаровск, где животных перегрузят на речные суда и отправят по Амуру к месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края. Состояние животных ветеринары оценили как хорошее. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
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"Нас беспокоит то, что касаток и белух будут выпускать в том месте, где нет общественников. Зоозащитники в Приморье могли отслеживать судьбу животных. Нам бы хотелось, чтобы в онлайн-режиме можно было бы наблюдать за тем, что там происходит. Установить камеры. Мы планируем обратиться в Министерство природных ресурсов, ТИНРО и природоохранную прокуратуру", - сказала Коваленко.
Она отметила, что длительная дорога для животных в таких условиях является стрессовой ситуацией.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Следственный комитет РФМинистерство сельского хозяйства РФGreenpeaceВладимир ПутинРоссияПриморский крайОбщество
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