Минздрав назвал самый опасный вид рака в России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Минздраве назвали вид рака, от которого россияне умирают чаще всего: самый высокий показатель летальности зафиксирован при раке поджелудочной железы. Об этом сообщил В Минздраве назвали вид рака, от которого россияне умирают чаще всего: самый высокий показатель летальности зафиксирован при раке поджелудочной железы. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Отмечается, что коэффициент летальности рака поджелудочной железы составил 39,9 процента, рака печени и внутрипеченочных протоков — 38,4 процента, пищевода — 29,9 процента. Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9 процента, при раке глотки — 17,3 процента.

Самые низкие показатели летальности отмечаются при раке молочной железы — три процента, тела матки — 2,2 процента, губы — один процент, щитовидной железы — 0,6 процента и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4 процента.

Всего в прошлом году на диспансерном учете в России состояли 3,7 миллиона человек с онкологическими заболеваниями.

Где больше болеют

В начале недели Минздрав назвал регионы, в которых отмечается самая высокая распространенность рака.

Сильнее всего болезнь распространилась в Курской области — более трех тысяч трехсот случаев на сто тысяч жителей. Далее идет Мордовия, где раком болеют 3292 человека из ста тысяч, а следом — Краснодарский край, Калужская и Псковская области.

В прошлом году средний показатель по России составил 2562,1 случая на 100 тысяч граждан. Новых случаев было выявлено более 620 тысяч, это на 1,2 процента больше по сравнению с 2017 годом.

Всего же, по данным ведомства, за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40 процентов.

Чаще всего у россиян встречается рак молочной железы — около 18 процентов из всех случаев, а также опухоли кожи без меланомы — 11,6 процента, тела матки — семь процентов, предстательной железы — шесть процентов.

Показатель запущенности

Кроме того, медики обращают внимание на увеличение числа россиян, больных раком на четвертой стадии.

"Настораживает, что показатель запущенности (IV стадия) 2018 года превышает показатель 2017 года в 49 регионах, в 52 регионах наблюдается равенство. Среднероссийский показатель вырос с 20,2 до 20,3 процента", — говорится в сборнике "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году", опубликованном на сайте главного онколога Минздрава Андрея Каприна.

Так, в Чукотском автономном округе показатель запущенности вырос с 25,3 до 32,2 процента, в Астраханской области — с 26 до 31,6 процента, в Магаданской области — с 23,3 до 28,5 процента, в Ненецком автономном округе — с 24,2 до 29,2 процента. Причем в Астраханской области на последней стадии выявлены почти 85 процентов случаев рака поджелудочной железы, а в Еврейской автономной области — более 80 процентов. В Чукотском автономном округе на четвертой стадии обнаружили больше половины случаев рака желудка.

"Несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенности медицинских учреждений высокоэффективным диагностическим оборудованием, развитие новых диагностических методик, доля активно выявленных больных и доля больных, заболевание у которых выявлено на ранней стадии опухолевого процесса, остаются достаточно низкими, особенно при визуальных опухолях", — пишут авторы сборника.

"Учить ответственному отношению к здоровью"

Среди причин, с которыми связан прирост заболеваемости раком в России, главный онколог Минздрава назвал увеличение продолжительности жизни, а также улучшения в работе онкослужбы, что позволило чаще выявлять заболевания на ранних стадиях.

"Так, если в 2012 году ранние стадии рака были выявлены в 50 процентах, то в 2017-м — уже почти в 56 процентах случаев. Может быть, эти цифры не столько впечатляющие, но за ними стоят тысячи больных, которых можно спасти", — сказал Андрей Каприн в интервью РИА Новости.

Нужно всемерно прививать врачам и населению онконастороженность, считает он.

"Учить людей ответственному отношению к своему здоровью и убеждать при малейшем подозрении на отклонение в работе организма обращаться к врачу, а не затягивать обследование до тех пор, когда помочь бывает уже слишком сложно или даже невозможно", — заключил онколог.