Названы города, где отдыхают российские школьники этим летом

Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крым и Болгария стали самыми популярными туристическими направления для поездок школьников летом 2019 года, сообщает Biletix.

Еще для отдыха детей в возрасте от семи до 17 лет родители выбирают российские города Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик, а также Салоники (Греция), Барселону (Испания), Ереван (Армения) и Тбилиси (Грузия). Эксперты сервиса проанализировали бронирования билетов самостоятельных туристов.

Наибольшим спросом для путешествий школьников пользовались авиабилеты по маршрутам Тюмень – Симферополь, Челябинск – Минеральные воды, Калуга – Краснодар, Волгоград – Краснодар и Челябинск – Санкт-Петербург. Самые востребованные направления для зарубежного отдыха - Тбилиси, Анталья, Нячанг и острова Родос и Сицилия.

Отдых в России выбрали 63% семей с детьми, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Цены на перелеты внутри страны для школьников почти не изменились, билет в среднем стоит 12 600 рублей, свидетельствует статистика сервиса. Авиабилеты за границу подешевели на 11% и в среднем стоят 20 500 рублей.