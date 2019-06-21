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РИА Новости
Туризм

Названы города, где отдыхают российские школьники этим летом

Вчера, 07:01
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаОтдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле
Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крым и Болгария стали самыми популярными туристическими направления для поездок школьников летом 2019 года, сообщает Biletix.
Еще для отдыха детей в возрасте от семи до 17 лет родители выбирают российские города Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик, а также Салоники (Греция), Барселону (Испания), Ереван (Армения) и Тбилиси (Грузия). Эксперты сервиса проанализировали бронирования билетов самостоятельных туристов.
Наибольшим спросом для путешествий школьников пользовались авиабилеты по маршрутам Тюмень – Симферополь, Челябинск – Минеральные воды, Калуга – Краснодар, Волгоград – Краснодар и Челябинск – Санкт-Петербург. Самые востребованные направления для зарубежного отдыха - Тбилиси, Анталья, Нячанг и острова Родос и Сицилия.
Отдых в России выбрали 63% семей с детьми, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Цены на перелеты внутри страны для школьников почти не изменились, билет в среднем стоит 12 600 рублей, свидетельствует статистика сервиса. Авиабилеты за границу подешевели на 11% и в среднем стоят 20 500 рублей.
Родители стали заранее оплачивать поездки в школьные каникулы: в прошлом году средняя глубина бронирования составляла 52 дня, в этом – 76 дней.
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ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)СицилияНовости - ТуризмРодосГеленджикВолгоградКалугаСимферопольСалоникиВьетнамСочиТурцияЕреванМинеральные ВодыКрымТюменьБарселонаНячангАнапаИталияТбилисиБолгарияИспанияАрменияГрузияСанкт-Петербург
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